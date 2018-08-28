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В Столбцах в День знаний выступит ансамбль "Лявоначкі"

С сентября начнут работу кружки по интересам. По традиции самые популярные - спортивные секции и танцевальные классы. В Столбцах в День знаний пройдут показательные выступления образцового ансамбля "Лявоначкі". Сегодня это один из самых популярных детских коллективов. Этим летом юные танцоры привезли кубок международного фестиваля "Волна идей", который состоялся в Болгарии.

Образцовый ансамбль "Лявоначкі" существует 38 лет. В репертуаре несколько сотен танцевальных номеров, а иногда и мини-спектаклей.