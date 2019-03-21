В столичном Доме дружбы прошел французский вечер

Музыка французских композиторов, парижские пейзажи, стародавние танцы и стихи. Программа подготовлена в границах Международных дней франкофонии, которые проходят сейчас в Беларуси. Фотовыставку под названием "Париж - столица Франции" представила белорусская фотохудожница Юлия Некрашевич. В течение многих лет она наблюдала за реакцией людей, которые посещают музеи, парки и театры Франции.



На вечере звучали и произведения известных французских композиторов Клода Дебюсси и Поля де Сенвиля.