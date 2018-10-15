В столичном метро остановилось движение поездов из-за музыки

Международный фестиваль Юрия Башмета традиционно продолжает собирать переаншлаги на концертах. Нетрадиционными методами. Новой локацией среди мероприятий стало метро. Впервые в Беларуси там прошло музыкальное действо. Наши корреспонденты побывали на фестивальном перроне. Подробности - у Лидии Заблоцкой.

Концерт-холл на перроне столичного метро. Такого в Минске еще не видели. Открыть станцию ночью вопреки штатному расписанию и пустить сотни гостей, оборудование и артистов.

Понадобилось три года переговоров, чтобы это стало возможным. Наконец решили: искусство выше протокола. Первая в Беларуси ночь в стиле Music Metropolitan пройдет. Местом проведения выбрали звездную "Петровщину".

Организовывать перформансы в метро - тренд по всему миру. Беларусь не исключение. Провести культурные выходные ночью на перроне станции метро "Петровщина" смогли четыре сотни гостей. Билеты на уникальное шоу фестиваля Башмета раскупили менее чем за три часа.

Равно в два часа - станция в статусе фестивальная. Знаменитые оперные звезды и рок-музыканты не на подмостках театров и шумных open-air - в подземке при свете софитов. Заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова, госансамбль, группы "Наследие", "Без билета" и "Дядя Ваня". 90 минут нон-стоп музыкального микса. Народные, академические и современные песни, которые уже классика.

В центре праздничного действа - оркестр Ростислава Кримера. Его и идея фестиваля. Лучшие музыканты Восточной и Западной Европы встретились под звездными сводами "Петровщины".