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В столичной галерее "Университет культуры" открылась выставка художника Елены Краснощековой
В ее картинах нет тусклого и черного. Елена Краснощекова - живописец, который свое оптимистичное мировоззрение выражает через яркие краски и жизнерадостные тона. В столичной галерее "Университет культуры" открылась выставка художника. Тридцать картин, написанных маслом в разные периоды жизни автора, объединены тематическим названием "От родного порога". Мастер, которая живет и работает в Москве, пишет свою малую родину Беларусь. Елена Краснощекова родилась в Слуцке, художественное образование получила в Кобрине, с пленэрами и выставками объездила практически весь мир.
На творческом счету автора порядка 30 выставок. Работы живописца хранятся в частных собраниях 13 стран. Несколько своих полотен мастер подарила родному Слуцку в честь 900-летия города.
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