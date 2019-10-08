В столичной галерее - выставка "Феерия творчества", приуроченная к столетию Минской гимназии - колледжа искусств. Показаны художественные направления, которые преподаются в одном из наистарейших учебных заведений Минска. Это декоративно-прикладное искусство (валяние, роспись по стеклу, соломоплетение, керамика), а также акварельная живопись, станковая графика, дизайн одежды. Во время выставки проводятся мастер-классы.



Педагоги и ученики Минской гимназии - колледжа искусств традиционно принимают участие в многочисленных выставках, пленэрах и встречах с талантливыми художниками из разных стран.