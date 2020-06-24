В столице появилось граффити с изображением писателя Кузьмы Черного

в столице появилось граффити с изображением писателя. Портрет Кузьмы Черного можно увидеть по одноименной улице на фасаде жилого дома. Причем, монументальное панно на многоэтажке разместили по инициативе одного из жильцов. При создании мурала использовали проектор. На все потребовалось четыре дня. Кстати, подобные работы (с образами классиков) могут появиться и в других городах.