В столице проходит Международный фестиваль искусств ART-MINSК

Минск превратился в большую галерею. В столице продолжается Международный фестиваль искусств ART-MINSК. Он объединил почти 20 выставочных площадок по всему городу. Центральная экспозиция - во Дворце искусств. На фестивале можно познакомиться с творчеством 250 авторов - как белорусских, так и зарубежных.



Фестиваль ART-MINSK проходит в рамках культурной программы II Европейских игр. Кстати, для проведения всех мероприятий во время континентального чемпионата задействовано более полусотни столичных учреждений культуры, музеев и театров.



