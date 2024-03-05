В Строчицах проходит форум кукольных театров из разных регионов страны

Пения, танцы и аутентичные обряды под яркие краски весны проходят в Строчицах. В календаре Музея народной архитектуры и быта запланирован форум кукольных театров из разных регионов страны. Вертепные традиции самобытных коллективов изучала Наталья Бордиловская (видео).