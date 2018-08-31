В студии "600 метров" Белтелерадиокомпании проходит генеральная репетиция

Беларусь готова выбрать голос детского "Евровидения-2018". Сегодня в Белтелерадиокомпании пройдет финал национального отбора. Организатор шоу - главный медиахолдинг - единственный в стране член Европейского Вещательного Союза. В финале выступят 8 сольных исполнителей и 2 вокальных коллектива.

В эти минуты в студии "600 метров" проходит генеральная репетиция. Прогон максимально приближен к прямому эфиру, который стартует на "Беларусь 1" сегодня в 22 часа. Голос страны определят путем голосования экспертов и зрителей: 50 на 50.