В студии Джо Линн Тернер и Джесси Кэмпбелл - хедлайнеры фестиваля "Город света"

Буквально через час в Бресте будет дан старт грандиозному музыкальному фестивалю "Город света". В нем примут участие звезды не только белорусской, но и мировой сцены.



Одними из участников станут экс-вокалист группы Deep Purple и Rainbow, кумир миллионов Джо Линн Тернер, а также популярный американский певец, голосом которого восхищалась Кристина Агилера, - Джесси Кэмпбелл. Перед выступлением музыканты заглянули к нам в гости.



В студии АТН мы говорили с Джо Линн Тернером и пели с Джесси Кэмпбеллом. Еще раз приглашаем всех, кто сейчас в Бресте, на музыкальный фестиваль.