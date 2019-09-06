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В студии Джо Линн Тернер и Джесси Кэмпбелл - хедлайнеры фестиваля "Город света"

Буквально через час в Бресте будет дан старт грандиозному музыкальному фестивалю "Город света". В нем примут участие звезды не только белорусской, но и мировой сцены.

Одними из участников станут экс-вокалист группы Deep Purple и Rainbow, кумир миллионов Джо Линн Тернер, а также популярный американский певец, голосом которого восхищалась Кристина Агилера, - Джесси Кэмпбелл. Перед выступлением музыканты заглянули к нам в гости.

В студии АТН мы говорили с Джо Линн Тернером и пели с Джесси Кэмпбеллом. Еще раз приглашаем всех, кто сейчас в Бресте, на музыкальный фестиваль.

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