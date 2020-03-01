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В студии представители Беларуси на "Евровидении-2020" - дуэт VAL

На национальном отборе захватывающей драматургии было с избытком. Получился бы хороший сценарий для сериала.



Тут нас уже опередили. "Нетфликс" готовит к выходу как раз сериал про один из самых престижных музыкальных конкурсов - "Евровидение". В списке актеров заявлен, на секундочку, и Пирс Броснан.



Ну, свои звезды есть и у нас. Пусть и восходящие. В студии "Главного эфира" представители нашей страны на конкурсе в Роттердаме - проект VAL.

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