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В студии представители Беларуси на "Евровидении-2020" - дуэт VAL
На национальном отборе захватывающей драматургии было с избытком. Получился бы хороший сценарий для сериала.
Тут нас уже опередили. "Нетфликс" готовит к выходу как раз сериал про один из самых престижных музыкальных конкурсов - "Евровидение". В списке актеров заявлен, на секундочку, и Пирс Броснан.
Ну, свои звезды есть и у нас. Пусть и восходящие. В студии "Главного эфира" представители нашей страны на конкурсе в Роттердаме - проект VAL.
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