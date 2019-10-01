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В театре "Ленком" прошла церемония прощания с Марком Захаровым

В Москве сегодня простились с Марком Захаровым. Гражданская панихида прошла на основной сцене театра "Ленком". Там собрались родные и близкие знаменитого режиссера, известные актеры, многочисленные поклонники. Церемония прощания продлилась 4 часа, затем траурную процессию проводили громкими аплодисментами.

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Сообщается, что могила великого режиссера будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

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