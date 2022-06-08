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В Театре оперы и балета Беларуси продолжается фестиваль "Балетное лето"

"Балетное лето" в Большом! В Театре оперы и балета Беларуси продолжается международный фестиваль. Открывали "Эффектом Пигмалиона" - это постановка театра балета Бориса Эйфмана. Санкт-Петербургская труппа привезла бально-уличный балет в Минск впервые.

Без привычных пачек и лосин: балерины спустились с пальцев на каблук. Такой эксперимент от народного артиста России срывал овации Москвы и Санкт-Петербурга. "Эффект Пигмалиона" покажут на бис в Большом и сегодня. А до воскресенья в белорусских премьерах российские артисты. Так, исполнители главных ролей сменятся в "Лебедином озере" и "Спящей красавице". Звезды мирового балета выступят и в гала-концерте.

"Лето" закроют в Большом в воскресенье. Но при этом труппа не пойдет в отпуск: впереди вечера в Несвижском замке и закрытие сезона премьерой - 11 июля зрителям представят "Любовный напиток".

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