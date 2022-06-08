В Театре оперы и балета Беларуси продолжается фестиваль "Балетное лето"

Без привычных пачек и лосин: балерины спустились с пальцев на каблук. Такой эксперимент от народного артиста России срывал овации Москвы и Санкт-Петербурга. "Эффект Пигмалиона" покажут на бис в Большом и сегодня. А до воскресенья в белорусских премьерах российские артисты. Так, исполнители главных ролей сменятся в "Лебедином озере" и "Спящей красавице". Звезды мирового балета выступят и в гала-концерте.