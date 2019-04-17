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В Театре оперы и балета состоялась премьера оперетты "Летучая мышь"

Бэтмен на сцене Большого. Накануне вечером в Театре оперы и балета состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Помимо супергероя на академических подмостках сюрпризом стал и главный Дед Мороз страны, сменивший амплуа волшебника из Новогодней сказки на тюремщика, пусть и временно.


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Международной постановочной группе во главе с худруком Будапештской оперетты Миклошем Габором Кереньи понадобилось 6 недель на репетиции с труппой, где в заглавных партиях лишь ведущие солисты белорусской оперы. За дирижерским пультом - маэстро из Италии Джанлука Марчано.


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Специально для минской премьеры написали оригинальное либретто

Художница оскароносного фильма "Мефистофель" создала более двух сотен театральных нарядов. Задействовали и высокотехничность сцены Большого - сложную декорацию разместили на вращающемся круге, установили фонтан, ванну и бассейн.

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