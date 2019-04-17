Бэтмен на сцене Большого. Накануне вечером в Театре оперы и балета состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Помимо супергероя на академических подмостках сюрпризом стал и главный Дед Мороз страны, сменивший амплуа волшебника из Новогодней сказки на тюремщика, пусть и временно.







Международной постановочной группе во главе с худруком Будапештской оперетты Миклошем Габором Кереньи понадобилось 6 недель на репетиции с труппой, где в заглавных партиях лишь ведущие солисты белорусской оперы. За дирижерским пультом - маэстро из Италии Джанлука Марчано.







Специально для минской премьеры написали оригинальное либретто