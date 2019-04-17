3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Театре оперы и балета состоялась премьера оперетты "Летучая мышь"
Бэтмен на сцене Большого. Накануне вечером в Театре оперы и балета состоялась премьера оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Помимо супергероя на академических подмостках сюрпризом стал и главный Дед Мороз страны, сменивший амплуа волшебника из Новогодней сказки на тюремщика, пусть и временно.
Международной постановочной группе во главе с худруком Будапештской оперетты Миклошем Габором Кереньи понадобилось 6 недель на репетиции с труппой, где в заглавных партиях лишь ведущие солисты белорусской оперы. За дирижерским пультом - маэстро из Италии Джанлука Марчано.
Специально для минской премьеры написали оригинальное либретто
Художница оскароносного фильма "Мефистофель" создала более двух сотен театральных нарядов. Задействовали и высокотехничность сцены Большого - сложную декорацию разместили на вращающемся круге, установили фонтан, ванну и бассейн.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям армия Беларуси закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов