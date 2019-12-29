В театре "Современник" прошла церемония прощания с Галиной Волчек

Аплодисментами в последний путь Москва сегодня проводила народную артистку СССР Галину Волчек. Выдающейся актрисы и режиссера не стало 26 декабря. Ей было 86 лет. Церемония прощания прошла в театре "Современник", где на протяжении 30 лет она была художественным руководителем. Отдать дань памяти артистке пришли поклонники, коллеги, ученики, деятели культуры. Свет ее души зажег десятки звезд актеров и режиссеров театра и кино. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище.



