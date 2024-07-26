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В Театре юного зрителя сыграли "Женитьбу"
Под закрытие театрального сезона - премьера в международном воплощении. В Театре юного зрителя сыграли "Женитьбу".
Пьесу Гоголя перечитал специально для белорусского зрителя российский режиссер Тимур Кулов, обладатель премии "Золотая маска". Сегодня Кулов числится в труппе Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге. Приезд молодого и модного постановщика в Беларусь состоялся в рамках сотрудничества двух театров. Принципиально на сцене минимум декораций, 95 % - оригинального сочинения Гоголя и акцент на актерской игре.
Премьерные показы сопровождались приездом зарубежных гостей - руководителей Театра юных зрителей из Санкт-Петербурга и Акмолинского областного русского драмтеатра из Казахстана. Они же представляют и жюри международных фестивалей. Оценивали, войдет ли белорусская "Женитьба" в их шорт-листы.
Следующий показ "Женитьбы" в ТЮЗе запланирован на сентябрь.
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