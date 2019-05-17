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В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса
Стал известен весь состав финалистов 64-го конкурса “Евровидения”. Накануне в Тель-Авиве прошел второй полуфинал. По итогам - в субботний финал квалифицировались еще 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.
Белорусская участница ЗЕНА выйдет на сцену под 19 номером! Зрителям предстоит выбрать победителя из 26-ти участников. Белорусы также смогут голосовать.
Одной из главных интриг финала станет выступление Мадонны
Она выйдет на сцену сразу же после всех конкурсантов. Самая коммерчески успешная певица в истории человечества подготовила большую премьеру своего сингла Future. Комментировать финал "Евровидения" в прямом эфире будет Евгений Перлин. Трансляцию смотрите на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также на сайте Белтелерадиокомпании.
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