В Тель-Авиве состоялся второй полуфинал песенного конкурса

Стал известен весь состав финалистов 64-го конкурса “Евровидения”. Накануне в Тель-Авиве прошел второй полуфинал. По итогам - в субботний финал квалифицировались еще 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта .

Белорусская участница ЗЕНА выйдет на сцену под 19 номером! Зрителям предстоит выбрать победителя из 26-ти участников. Белорусы также смогут голосовать.

Она выйдет на сцену сразу же после всех конкурсантов. Самая коммерчески успешная певица в истории человечества подготовила большую премьеру своего сингла Future. Комментировать финал "Евровидения" в прямом эфире будет Евгений Перлин. Трансляцию смотрите на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 24", а также на сайте Белтелерадиокомпании.