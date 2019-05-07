В Тель-Авиве ЗЕНА между репетициями решила научиться Крав-мага Мале

В Тель-Авиве продолжаются репетиции у белорусской участницы "Евровидения". ЗЕНА между тренировками на главной сцене посетила занятия по профессиональному боевому искусству. За тем, как проходят будни нашей делегации на "Евровидении", в Тель-Авиве следит наш специальный корреспондент Евгений Перлин.



Когда день начинается не с завтрака. И даже не с зарядки. Сразу - бегом! ЗЕНА вместе с командой бэк-вокалисток и тренером по вокалу ежедневно проводят такую тренировку.