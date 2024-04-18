В топ-15 детских книг в Бразилии вошла "Девочка из Беларуси"

Книга "Девочка из Беларуси" вошла в топ-15, рекомендованный к прочтению в Бразилии. Об этом сообщает белорусский МИД.

Действие фантастического рассказа популярной бразильской писательницы Бландины Франко разворачивается в нашей стране: где-то между Друей и Браславом. Тайна девочки и причина ее связи с Беларусью раскрываются только на последних страницах. У героев дома живут ласка, ворона и даже утконос, важная роль и у четырехметрового медведя Николая. Причем в выдуманном мире бразильской писательницы в Беларуси есть и выход к морю.