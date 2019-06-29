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В центре Минска, на набережной Свислочи, расположился город мастеров
Парад своих достижений участникам и гостям II Европейских игр демонстрируют сегодня и белорусские ремесленники. В центре Минска, на набережной Свислочи, расположился город мастеров, в котором десятки народных умельцев состязаются между собой.
Наталья Бордиловская побывала на ярмарке.
Несколько ударов молота по наковальне - и Лесик на монетке! Под золото или под серебро - из самого долговечного материала талисман разъедется по миру. Этот уже в руках молдавских гостей.
Кроме выбора, ярмарка впечатляет действом. Здесь не просто лотки с товаром - каждый продавец (он же художник) готов показать, каким образом создается сувенир, рассказать о нем истории и предания и даже дать мастер-класс покупателю прямо на месте. Таким образом, прежде чем достать кошелек, зарубежные гости берут в руки иголку с ниткой (для белорусской вышивки) или кисть с красками (чтобы расписать сувенир).
Город мастеров собрал как известных, так и начинающих художников, которые представляют десятки видов декоративно-прикладного искусства. Это творцы из столицы и из разных регионов Беларуси. Мастера подготовили не только белорусские сувениры, они учли и национальные особенности, вкусы и интересы наших зарубежных гостей.
Деревянных дел мастер Юрий из Лунинца специально готовился к спортивному форуму. Конек его предложений - фигурки-идолы древних богов. Причем не только славянских, но и стран Европы и Азии. В сувенирном хороводе германский кобольд Бирзал, литовская мифологическая красавица Дейве, аварский домашний дух Каж.
Посуда, амулеты, украшения и игрушки - все из теплых материалов, насыщенных льняным маслом, обладающих чудодейственными свойствами. Владимир из Минска привлекает покупателей советами и секретами белорусских народных лекарей, которые прилагает к каждому сувениру.
Лидер продаж в городе мастеров - одежда изо льна. Материал, который никогда не выходит из моды, аутентичный крой и вышитый белорусский узор - туристы не проходят мимо.
Зона гостеприимства - еще одна ярмарка белорусского hand made развернулась и в сквере Дзержинского рядом со стадионом "Динамо". Белорусское прикладное искусство представлено и более чем в сотне торговых точек Минска.
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