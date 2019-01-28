ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Центре современных искусств открылся проект под названием "Мы вместе пишем будущее"

Особенная атмосфера родных мест известного художника Марка Ротко вдохновила и других художников. В течение двух недель десять мастеров из Ирландии, Польши, Германии, Венгрии и США работали в Латвии и отобразили свое видение художественной реальности этих мест.

В Минск выставка прибыла из Риги. Далее проект отправится в Вильнюс и Брюссель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все