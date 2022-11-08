Талантливых белорусских женщин объединила выставка "Ее рук дело"

Я вижу красоту в любом уголке нашего мира, где бы я ни находилась. Используя различные краски, что-то сгладить, что-то подчеркнуть и рассказать о том, что мы прекрасны в том месте, где мы есть. Не необязательно ехать в какой-то город или другую страну. У нас здорово здесь. Приезжайте в Гродно, сколько у нас красоты! Этот город можно писать бесконечно, и я его очень люблю.

Людмила Степанова, автор выставки "Ее рук дело"