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Талантливых белорусских женщин объединила выставка "Ее рук дело"

Раскрывая талант белорусских женщин. Проект "Ее рук дело" объединил творческих представительниц прекрасного пола, которые по профессии порой далеки от искусства, но в свободное от работы время создают артпроизведения, вышивают, рисуют, лепят из глины, фотографируют. Инициатор идеи - Белорусский союз женщин. Своим творчеством прекрасные дамы делятся в атриуме торгового центра "Столица". Сейчас в художественной галерее выставка Людмилы Степановой из Гродно. Художник-любитель свою профессиональную деятельность связала с банковским делом. Но по зову души занимается изобразительным искусством.


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Я вижу красоту в любом уголке нашего мира, где бы я ни находилась. Используя различные краски, что-то сгладить, что-то подчеркнуть и рассказать о том, что мы прекрасны в том месте, где мы есть. Не необязательно ехать в какой-то город или другую страну. У нас здорово здесь. Приезжайте в Гродно, сколько у нас красоты! Этот город можно писать бесконечно, и я его очень люблю.
Людмила Степанова, автор выставки "Ее рук дело"
Я на самом деле каждую женщину для себя открываю. Я смотрю, сколько у нас в разных сферах потрясающе талантливых людей, потрясающе творческих женщин. Они работают, совмещают семью, детей и хобби. Нельзя даже хобби назвать - это работы профессионала. Это значит, что в нашей стране есть условия для развития таких женщин. Для того чтобы они чувствовали себя уверенно и развивали свои способности.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского Союза женщин

Людмила Степанова - автор 700 работ. Она пишет маслом и акварелью, тушью, пастелью и карандашом. Портреты и пейзажи, натюрморты и сюжетные картины. Свои работы художница раздаривает друзьям и знакомым. На выставке "Ее рук дело" представлено несколько десятков картин из Гродно.


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