В Узденском историко-краеведческом музее открылась выставка Алеся Филипповича

Его вдохновение - пейзажи малой родины. В Узденском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка к 60-летию художника Алеся Филипповича.



В экспозиции - 45 работ. Это разноплановые картины: реальные и фантастические пейзажи, портреты и исторические полотна.



Многие работы рассказывают о живописных местах деревни Куль, что недалеко от Узды. Именно там сейчас живет и работает художник.



Работы Алеся Филипповича выставляются не только в Беларуси. Полотна хранятся в частных коллекциях Америки, Англии, России. В узденском музее экспозицию можно увидеть до конца ноября.



