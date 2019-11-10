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В Узденском историко-краеведческом музее открылась выставка Алеся Филипповича

Его вдохновение - пейзажи малой родины. В Узденском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка к 60-летию художника Алеся Филипповича.

В экспозиции - 45 работ. Это разноплановые картины: реальные и фантастические пейзажи, портреты и исторические полотна.

Многие работы рассказывают о живописных местах деревни Куль, что недалеко от Узды. Именно там сейчас живет и работает художник.

Работы Алеся Филипповича выставляются не только в Беларуси. Полотна хранятся в частных коллекциях Америки, Англии, России. В узденском музее экспозицию можно увидеть до конца ноября.

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