В Верхнем городе - День России

Сытно и колоритно сегодня было в Верхнем городе. В Минске продолжается марафон праздников национальных культур. В День России свои двери открыли три тематических дворика: Русский, Поволжский и Северокавказский. На каждой локации - мастер-классы, дегустации и, конечно, песни и танцы.

