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В Верхнем городе - День России

Сытно и колоритно сегодня было в Верхнем городе. В Минске продолжается марафон праздников национальных культур. В День России свои двери открыли три тематических дворика: Русский, Поволжский и Северокавказский. На каждой локации - мастер-классы, дегустации и, конечно, песни и танцы.

Всего в Верхнем городе работало более десяти площадок

Гостям приготовили полевую кухню, также можно было посетить музей на колесах и стать зрителем показательных выступлений по воркауту. День России завершается большим опен-эйром. Своим выступлением белорусов порадуют популярные российские исполнители.

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