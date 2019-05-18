В Верхнем городе сегодня начинаются фестивали уличной музыки "Место под солнцем" и "Пешеходка". Новые ритмы от творческих коллективов сегодня будут звучать до позднего вечера с арт-террасы на площади Свободы, в "Музыкальном переулке" и в "Каретном дворике". А у Ратуши - клубы исторической реконструкции, интерактивные театрализованные перформансы. В афише этого музыкально-туристического сезона Дни национальных культур, уже полюбившиеся "Джазовые вечера" и "Классика у Ратуши". А в первый день лета стартует новый проект "Ноу стейдж" ("Без сцены"), который объединит уличные театры на Комсомольской и Революционной.