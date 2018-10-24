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В Вилейском краеведческом музее - выставка "Город и его жители"

Вилейка на фотоснимках Берки Бермана и в объективе "Зенитов". В Вилейском краеведческом музее выставка в Год малой родины "Город и его жители". Коллекцию знаменитых фотоаппаратов "Зенит" во время экскурсии можно подержать в руках и даже разобрать.

Экспозиция в Вилейке действует до конца года. Путешествия по импровизированной городской улице прошлого возможны каждый день, кроме понедельника.

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