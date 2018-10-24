В Вилейском краеведческом музее - выставка "Город и его жители"

Вилейка на фотоснимках Берки Бермана и в объективе "Зенитов". В Вилейском краеведческом музее выставка в Год малой родины "Город и его жители". Коллекцию знаменитых фотоаппаратов "Зенит" во время экскурсии можно подержать в руках и даже разобрать.