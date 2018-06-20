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В Витебске отмечают 120 лет с начала движения первого трамвая
Гости музыкального фестиваля в Витебске смогут насладиться и атмосферой праздничного города во время трамвайной экскурсии. В эти дни в городе отмечают 120 лет с начала движения первого трамвая. Именно город на Западной Двине стал первым, где появился этот транспорт. Пуск первого трамвая стал настоящим событием, о котором долго писали местные газеты. Отметим, общая протяженность путей тогда составила около десяти километров. Марина Романовская продолжит.
Каким был первый трамвай, сколько стоил проезд, и почему профессия кондукторов была в топе самых опасных, рассказывает экспозиция Музея истории витебского трамвая. Она объединяет более двух тысяч экспонатов. Фотографии, документы, газеты. Кстати, именно трамвай в 1898 был главным ньюсмейкером. Пуск нового вида транспорта стало грандиозным событием.
120 лет назад протяженность путей составляла около десяти километров, подвижной состав включал моторные и прицепные вагоны. Сейчас в областном центре на линию ежедневно выходят пять десятков трамваев. Общая протяженность маршрута - около 200 километров.
Историческая стройка изменила город на Западной Двине. Вместе с новым транспортом в город пришло электрическое освещение. Это макет электростанции. Кстати, здание сохранилось и по сей день. Сейчас здесь музей. В 1923 году в стенах электростанции прошло собрание рабочих и служащих. Тогда в число почетных машинистов решили зачислить Владимира Ленина.
Эта композиция украшает территорию рядом с трамвайным депо города. Именно так выглядел трамвай более века назад. До 1914 этим видом транспорта управляли исключительно мужчины. Сейчас водителями трамвая все чаще становятся женщины.
Первые трамваи на линию выходят в пять утра. Надежда Лобачева говорит, что к раннему подъему уже давно привыкла. Шутит: проспать для водителя трамвая - непозволительная роскошь.
Трамвай - один из символов областного центра. Этот вид транспорта в городе на Западной Двине появился раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Кстати, во время "Славянского базара" и Дня города в областном центре организовывают трамвайные экскурсии. Особенно туристам нравятся трамваи, расписанные в духе супрематизма.
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