В Витебске отмечают 120 лет с начала движения первого трамвая

Гости музыкального фестиваля в Витебске смогут насладиться и атмосферой праздничного города во время трамвайной экскурсии. В эти дни в городе отмечают 120 лет с начала движения первого трамвая. Именно город на Западной Двине стал первым, где появился этот транспорт. Пуск первого трамвая стал настоящим событием, о котором долго писали местные газеты. Отметим, общая протяженность путей тогда составила около десяти километров. Марина Романовская продолжит.

Каким был первый трамвай, сколько стоил проезд, и почему профессия кондукторов была в топе самых опасных, рассказывает экспозиция Музея истории витебского трамвая. Она объединяет более двух тысяч экспонатов. Фотографии, документы, газеты. Кстати, именно трамвай в 1898 был главным ньюсмейкером. Пуск нового вида транспорта стало грандиозным событием.





120 лет назад протяженность путей составляла около десяти километров, подвижной состав включал моторные и прицепные вагоны. Сейчас в областном центре на линию ежедневно выходят пять десятков трамваев. Общая протяженность маршрута - около 200 километров.

Историческая стройка изменила город на Западной Двине. Вместе с новым транспортом в город пришло электрическое освещение. Это макет электростанции. Кстати, здание сохранилось и по сей день. Сейчас здесь музей. В 1923 году в стенах электростанции прошло собрание рабочих и служащих. Тогда в число почетных машинистов решили зачислить Владимира Ленина.

Эта композиция украшает территорию рядом с трамвайным депо города. Именно так выглядел трамвай более века назад. До 1914 этим видом транспорта управляли исключительно мужчины. Сейчас водителями трамвая все чаще становятся женщины.

Первые трамваи на линию выходят в пять утра. Надежда Лобачева говорит, что к раннему подъему уже давно привыкла. Шутит: проспать для водителя трамвая - непозволительная роскошь.