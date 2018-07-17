В Витебске продолжают звучать отголоски грандиозного праздника

"Славянский базар в Витебске" официально завершился, но в городе продолжают звучать отголоски грандиозного праздника. Книга рекордов фестиваля пополнилась новыми творческими достижениями - это и парад кукол, и барабанное шоу, и фотомарафон в соцсетях. Снимки на память сделали представители сорока одной страны.

Впереди еще два спектакля и концерты в Летнем амфитеатре. С сольной программой менее чем через три часа выступит Елена Ваенга. Сегодня же состоится и концерт звезд шансона.

