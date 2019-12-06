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В Витебске проходит 31-й фестиваль имени Ивана Соллертинского
Выставкой плакатов витебских студентов-дизайнеров и концертом российского струнного квартета "Академия камерной музыки" открылся в Витебске 31-й фестиваль имени Ивана Соллертинского. Это ежегодное событие в культурной жизни страны собирает выдающихся исполнителей и авторов классической музыки.
В этом году на родине известного музыкального и театрального критика, искусствоведа Ивана Соллертинского выступят такие именитые коллективы, как Государственный камерный оркестр Беларуси, ансамбль солистов "Классик-Авангард". А в день закрытия - 18 декабря - в Витебске прозвучит первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и последняя симфония Дмитрия Шостаковича. Произведения исполнит Государственный академический симфонический оркестр Беларуси.
Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского проводится в Витебске ежегодно с 1989 года и успешно продвигает академическое музыкальное искусство.
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