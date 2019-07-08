В Витебске проходят выступления участников международного детского музыкального конкурса

"Славянский базар в Витебске" через искусство ведет к миру и взаимопониманию. В эти минуты продолжается выступление участников международного детского музыкального конкурса.



Он ежегодно проходит в рамках фестиваля "Славянский базар". 21 участник из 21 страны сегодня исполняет композиции на родном языке. Впервые в детском конкурсе представлена Индия. Цвета белорусского флага защищает гомельчанка Ксения Галецкая. Для первого конкурсного дня она выбрала песню "Грай" Анастасии Марчук.



Завтра состоится второй конкурсный день детского вокального состязания. Белоруска Ксения Галецкая выступит 19-й.



