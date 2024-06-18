В Витебске прошел первый день кастинга "Фактор.by"

Первый день прослушиваний на "Фактор.by" позади. Сегодня команда самого поющего шоу страны слушала Витебск. Два десятка желающих заявили о себе в одном из караоке-клубов. Пели и говорили о личных переживаниях и гости из России. Студенты, учителя, пенсионеры, воспитатели и бухгалтеры ждали свой звездный час с 5 утра, кастинг стартовал в полдень. Выступали без фонограмм, разрешен только талант, голос и, как исключение, музыкальный инструмент в подмогу.