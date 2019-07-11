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В Витебске сегодня дадут официальный старт "Славянскому базару"
На церемонии открытия выступит более полусотни именитых звезд белорусской и зарубежной эстрады. Несколько сольных концертов уже прошло накануне.
Чем они запомнились, расскажет наш корреспондент Лидия Заблоцкая.
Традиционно фестивальному Витебску задают импульс за несколько дней до официального старта. На разных артериях города уже проходят выступления витебских артистов. Ну а разогреть перед открытием главную музыкальную площадку - Летний амфитеатр - решился один из самых ротируемых артистов в СНГ - Стас Михайлов.
Он уже не первый раз собирает весь амфитеатр. Публика вне стереотипов - в зале и семьи, и молодежь. Из Сморгони, Гомеля, Пскова, Минска и Москвы - фанатов не останавливают расстояния.
В этом году Михайлову 50. Поэтому и сам концерт - настоящая исповедь. Иногда даже в стиле рока.Буквально со второго хита Михайлову подпевал весь амфитеатр, а это шесть тысяч человек. Чуть позже - жаркий танцпол прямо на местах. Пели громко. Получилось не просто выступление, а настоящий диалог. И это эмоции, которые, как признался сам артист, прибавляют сил.
За пару часов до жары в амфитеатре буквально через дорогу - в концертном зале "Витебск" - создавал тепло Эмин. Для азербайджанского и российского певца это выступление - дебют на витебской сцене. Заполненный партер буквально горел мониторами гаджетов. В первых рядах - фан-зона певца из разных городов страны.
А сегодня на сцене амфитеатра торжественно прозвучит лейтмотив лета. Площадка уже готова к встрече гостей. С самого утра здесь проходят генпрогоны. А после полудня на Аллее звезд откроют еще одну - имени Таисии Повалий. Именно она в этом году стала обладателем награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
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