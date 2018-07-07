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В Витебске состоялась презентация выставки по итогам четвертого международного Шагаловского пленэра

В нем приняли участие художники из разных стран мира. На протяжении двух недель живописцы вдохновлялись малой родиной Марка Шагала и писали картины. По две работы участники пленэра подарили городу. Выставка приурочена ко дню рождения великого мастера, который мир отмечает сегодня.

Красивым подарком к празднику стало и открытие выставки, посвященной супруге Марка Шагала Белле. Среди эксклюзивных экспонатов - литография, выполненная по известной работе мастера "День рождения".

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