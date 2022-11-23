ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Витебске стартовал XXXIII фестиваль современной хореографии - какие сюрпризы ожидают гостей?

После двухлетнего перерыва в Витебске вновь стартовал легендарный фестиваль современной хореографии. Здесь собрались лучшие коллективы танца в стиле модерн. Открыли программу выставки живописи и фотографии, после состоялось знакомство с конкурсантами. Организаторы обещают много сюрпризов и новых имен. Сегодня зрителей пригласили на спектакль "Рахманинов" в исполнении коллектива "Алтай" из Барнаула. Ребята впервые на фестивале. Кстати, завтра артисты выступят в Минске. В этом году форум объединил представителей из десяти стран. Фестивальные проекты пройдут на двух площадках областного центра в концертном зале "Витебск" и на сцене театра Якуба Коласа.

Современный танец - это когда ты раскрываешь все свои эмоции, показываешь душу и с помощью тела можешь рассказать любую историю зрителю.
Лиана Зарипова, участница XXXIII Международного фестиваля современной хореографии (Казань, Россия)
Я верю в юное поколение, я верю в нестандартное решение, я верю в иной взгляд теперешнего поколения и очень рассчитываю, потому что важно, что будет с нами, важно, что будет после нас. И данный фестиваль вспомогает всеми силами тому, чтобы у нас было все хорошо.
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, председатель жюри XXXIII Международного фестиваля современной хореографии
Это вопрос историков и так далее. Вот пройдет время, тогда скажут, какое влияние оказал этот фестиваль и все. Слава богу, он не единственный этот фестиваль. Но то, что он значим для всего мира, безусловно.
Владимир Васильев, народный артист СССР

Итоги фестиваля подведут в воскресенье. Помимо конкурсных выступлений и спектаклей, гостей пригласят на мастер-классы от именитых хореографов.

Читайте также

:


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все