3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Витебске стартовал XXXIII фестиваль современной хореографии - какие сюрпризы ожидают гостей?
После двухлетнего перерыва в Витебске вновь стартовал легендарный фестиваль современной хореографии. Здесь собрались лучшие коллективы танца в стиле модерн. Открыли программу выставки живописи и фотографии, после состоялось знакомство с конкурсантами. Организаторы обещают много сюрпризов и новых имен. Сегодня зрителей пригласили на спектакль "Рахманинов" в исполнении коллектива "Алтай" из Барнаула. Ребята впервые на фестивале. Кстати, завтра артисты выступят в Минске. В этом году форум объединил представителей из десяти стран. Фестивальные проекты пройдут на двух площадках областного центра в концертном зале "Витебск" и на сцене театра Якуба Коласа.
Современный танец - это когда ты раскрываешь все свои эмоции, показываешь душу и с помощью тела можешь рассказать любую историю зрителю.
Я верю в юное поколение, я верю в нестандартное решение, я верю в иной взгляд теперешнего поколения и очень рассчитываю, потому что важно, что будет с нами, важно, что будет после нас. И данный фестиваль вспомогает всеми силами тому, чтобы у нас было все хорошо.
Это вопрос историков и так далее. Вот пройдет время, тогда скажут, какое влияние оказал этот фестиваль и все. Слава богу, он не единственный этот фестиваль. Но то, что он значим для всего мира, безусловно.
Итоги фестиваля подведут в воскресенье. Помимо конкурсных выступлений и спектаклей, гостей пригласят на мастер-классы от именитых хореографов.
Читайте также
:
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Зарплату более 2,5 тыс. белорусский рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов