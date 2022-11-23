В Витебске стартовал XXXIII фестиваль современной хореографии - какие сюрпризы ожидают гостей?

Я верю в юное поколение, я верю в нестандартное решение, я верю в иной взгляд теперешнего поколения и очень рассчитываю, потому что важно, что будет с нами, важно, что будет после нас. И данный фестиваль вспомогает всеми силами тому, чтобы у нас было все хорошо.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, председатель жюри XXXIII Международного фестиваля современной хореографии