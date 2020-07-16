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В Витебске в 29-й раз прозвучали фанфары "Славянского базара"

Церемония открытия "Славянского базара" в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24"

По периметру амфитеатра работают 15 камер. Зрителям будет доступна яркая и сочная картинка в лучших фестивальных традициях. Трансляция начнется в 22 часа на телеканале

"Беларусь 1"

и спутниковом

"Беларусь 24"

. Повтор церемонии покажет

"Беларусь 3"

19 июля.

Артисты в этом году останутся без цветов, причем по собственному желанию. Дело в том, чтобы сделать пребывание на концерте более комфортным и безопасным, подступы к сцене ограничили. Если зрители особо хотят поощрить своего кумира, это можно сделать, поучаствовав в акции "Букет добра". Как говорится, международный круговорот добра.

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