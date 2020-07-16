В Витебске в 29-й раз прозвучали фанфары "Славянского базара"

По периметру амфитеатра работают 15 камер. Зрителям будет доступна яркая и сочная картинка в лучших фестивальных традициях. Трансляция начнется в 22 часа на телеканале

Артисты в этом году останутся без цветов, причем по собственному желанию. Дело в том, чтобы сделать пребывание на концерте более комфортным и безопасным, подступы к сцене ограничили. Если зрители особо хотят поощрить своего кумира, это можно сделать, поучаствовав в акции "Букет добра". Как говорится, международный круговорот добра.