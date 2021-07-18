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В Витебске - второй конкурсный день детского музыкального конкурса, взрослые вокалисты готовятся к вечернему состязанию

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