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В воскресенье Беларусь отметит День письменности

Иваново в последних приготовлениях к празднику. Уже в воскресенье Беларусь отметит День письменности. В древнем Янове новая инфраструктура. Улица Ленина уже стала пешеходной - здесь будет открыт памятный знак "Яново слово". Благодаря национальному форуму, в городе появится свой книжный магазин.

День белорусской письменности объединит поколения. В форуме примут участие известные и начинающие литераторы. Пройдет финал Республиканского конкурса юных чтецов.

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