Иваново в последних приготовлениях к празднику. Уже в воскресенье Беларусь отметит День письменности. В древнем Янове новая инфраструктура. Улица Ленина уже стала пешеходной - здесь будет открыт памятный знак "Яново слово". Благодаря национальному форуму, в городе появится свой книжный магазин.