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В возрасте 72 лет ушел из жизни Эдуард Зарицкий
Печальная новость. Накануне не стало Эдуарда Зарицкого. Композитор, народный артист Беларуси ушел из жизни в возрасте 72 лет. Соболезнование родным и близким направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Многогранный, в том числе автор академической музыки, он прославился и стал любимым благодаря легкому жанру. На счету Зарицкого более 600 песен, диапазон исполнителей от Виктора Вуячича и Надежды Микулич до Ирины Дорофеевой и Филиппа Киркорова. Благодаря творчеству Зарицкого белорусские музыкальные мотивы, как и слово национальных классиков, услышали далеко за пределами нашей страны. Улыбчивый, интеллигентный человек, который, в полной мере воплотив свой талант, открыл и дал дорогу молодым. Каким еще запомнится Эдуард Борисович - репортаж Натальи Бордиловской.
Минск, Независимости, 40. Дом, кроме того, что знаком всем белорусам, здесь площадь Победы, лично знаком музыкантам и журналистам. В квартире на втором этаже жил Эдуард Зарицкий, который всегда гостеприимно принимал и коллег, и корреспондентов. Так сложилось, что под окнами всего через дорогу, на Киселева, 2, было еще одно привлекательное для композитора место - офис Национального академического оркестра. С коллективом Зарицкий отработал едва ли не четверть века. Сегодня здесь траур как по самому близкому человеку.
С Национальным концертным оркестром он сделал около 20 программ. Озвучил слово Купалы, Коласа, Короткевича, других классиков. Странно, но, по сведениям энциклопедий, уроженец Саратовского края, Зарицкий чувствовал и вкладывал в песни наш национальный колорит, народные мотивы. И Минску, где был его родительский дом, посвятил не одно свое произведение.
Здесь, в столице, его музыкальные "университеты". Школа - сначала по скрипке. Потом аккордеон и рояль. Писать музыку стал в музыкальном училище. Консерватория по классу Анатолия Богатырева. Зарицкий - автор кантат, симфоний, сюит. Но не серьезный жанр сделал его популярным и любимым.
Творческий конек Зарицкого - песня. Их у автора более 50. Сам композитор считал такой выбор, как и успех, неслучайным.
Не преподаватель, но воспитал не одно поколение молодых. Все успехи солистов Национального концертного оркестра начинались с его песен. Сегодня заслуженная артистка Беларуси (в 1994 Гран-при фестиваля в Молодечно) Наталья Тамела дебютировала с песней Эдуарда Зарицкого.
Имя Зарицкого связано и с нашим медиахолдингом. В течение 7 лет композитор возглавлял жюри радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Благодаря его художественному опыту и чутью наши солисты выходили на лидирующие позиции в детском "Евровидении".
В конкурсной программе фестиваля "Молодечно-2018" завтра будут звучать песни Зарицкого. Сам автор должен был оценить их звучание. Но…
Прощание с Зарицким пройдет завтра с полудня до 2 часов дня в зале Белорусской академии музыки. Похоронен народный артист Беларуси будет на Московском (Восточном) кладбище столицы.
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