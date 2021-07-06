Традиционный праздник "Александрия собирает друзей" пройдет 10 июля

В выходные пройдет самый душевный праздник "Александрия собирает друзей".10 июля гостей и участников ожидает большая концертная программа, улицы мастеров и подворья, народные умельцы соберутся со всей страны, а также из России и Украины. А еще программа будет наполнена звездными встречами - выступят артисты белорусской эстрады. Впервые на фестивале жемчужина Беларуси - обновленная труппа Купаловского театра - покажет отрывок из "Павлинки". Гостей ожидает немало сюрпризов.



Алена Белоножко, художественный руководитель Могилевской областной филармонии:

Ожидаются гости: Олег Газманов, Серега, народный артист Молдовы Константин Москович. И наши звезды - самые яркие, самые лучшие. После гала-концерта на малой площадке начнется "Дискотека 80-90-х по-новому". До двух часов ночи можно будет повеселиться, потанцевать под лучшие хиты.

Кстати, гала-концерт в этот раз тоже пройдет в необычном формате - под названием "Народное шоу "Песни маёй краіны". По заявкам жителей Александрии".