ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Национальной библиотеке проходит выставка "Пока растет трава в Беларуси"

Палитра весны на картинах белорусских художников. В зале Национальной библиотеки проходит философская выставка акварели и графики "Пока растет трава в Беларуси". В этом году выставка впервые подготовлена как итог конкурса, в котором участвовали знаменитые и молодые художники, студенты и просто любители изобразительного искусства.

На полотнах луговое разнотравье, камыш, мох, ягодник, нежные ростки и скромные сухоцветы

Весенняя палитра отражена в работах белорусских акварелистов, среди которых Владимир Рынкевич, Александр Квятковский, Вера Ковзанович, Николай Овчинников. Посетить экспозицию в Национальной библиотеке можно до 15 мая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все