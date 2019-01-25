В Заславле проходит праздник музыки

Только белорусские произведения звучат сегодня на празднике музыки. В Заславле он проходит в 19-тый раз. Музыкальный день в старинном городе начался с конкурса юных исполнителей. Скрипачи и виолончелисты со всей Минской области соревнуются в трех возрастных группах.