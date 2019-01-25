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В Заславле проходит праздник музыки

Только белорусские произведения звучат сегодня на празднике музыки. В Заславле он проходит в 19-тый раз. Музыкальный день в старинном городе начался с конкурса юных исполнителей. Скрипачи и виолончелисты со всей Минской области соревнуются в трех возрастных группах.

В программе заславского праздника - концерты творческих коллективов оркестра под руководством маэстро Финберга, а вечером концерт джазовой музыки.

В следующем году конкурс "Заславская тетрадь" соберет маленьких музыкантов по классу фортепиано, которые также разучат партитуры белорусских композиторов.

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