В Жодино проходит выставка пирографии

Городской выставочный зал в Жодино украшает коллекция Игоря Каперского. Пирография - направление декоративно-прикладного искусства, которое называют выжиганием по дереву. Автор в искусстве уже 35 лет. На арт-обзор землякам представил свои произведения, а еще специальные приспособления.