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В Жодино проходит выставка пирографии

Городской выставочный зал в Жодино украшает коллекция Игоря Каперского. Пирография - направление декоративно-прикладного искусства, которое называют выжиганием по дереву. Автор в искусстве уже 35 лет. На арт-обзор землякам представил свои произведения, а еще специальные приспособления.

На деревянных полотнах изображены люди и животные. Любимый жанр - портрет. Работы находятся в коллекциях искусства как в Беларуси, так и за рубежом.

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