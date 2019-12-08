Про эти отношения точно можно сказать - почти родственные. В этом году исполнилось 25 лет дипломатическому сотрудничеству между Беларусью и Грузией. Взаимодействие - в самых разных областях, включая политику, экономику и гуманитарную сферу.



Действительно, в нашей стране давно и искренне любят Грузию и ее культуру. Выставки, концерты и, конечно, "Тбилисоба" традиционно собирают тысячи посетителей. А на этой неделе во Дворце Республики выступили легенды грузинской сцены - королева романса Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе.



Накануне своего выступления в Минске легендарный Мимино дал интервью "Главному эфиру". Артист рассказал, что такое настоящая дружба и каким видит настоящее и будущее наших стран (видео).



