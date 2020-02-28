3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
VAL представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2020"
Завершился финал национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". Победителем нацотбора и официальным представителем нашей страны на международном конкурсе стал проектVAL, набравший10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей.
Имя победителя было названо в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Трансляцию шоу в режиме онлайн также вели официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by, сайт международного спутникового телеканала belarus24.by, а также радиостанция "Радиус FM" на своих волнах в FM-диапазоне и на radiusfm.by.
Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов:
- NAPOLI;
- Саша Захарик;
- Анастасия Малашкевич;
- CHAKRAS;
- Анастасия Гламозда;
- Nastasea;
- Ян Ярош;
- Анжелика Пушнова;
- Дарья Хмельницкая;
- АЎРА;
- КейСи;
- VAL.
Вели финальное шоу Евгений Перлин и Хелена Мерааи.
2 марта на официальном сайте Белтелерадиокомпании
пройдет онлайн-конференция с победителем.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов