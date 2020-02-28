VAL представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2020"

Завершился финал национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". Победителем нацотбора и официальным представителем нашей страны на международном конкурсе стал проектVAL, набравший10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей.



Имя победителя было названо в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Трансляцию шоу в режиме онлайн также вели официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by, сайт международного спутникового телеканала belarus24.by, а также радиостанция "Радиус FM" на своих волнах в FM-диапазоне и на radiusfm.by.



Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов:

