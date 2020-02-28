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VAL представит Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2020"

Завершился финал национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". Победителем нацотбора и официальным представителем нашей страны на международном конкурсе стал проектVAL, набравший10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей.

Имя победителя было названо в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Трансляцию шоу в режиме онлайн также вели официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by, сайт международного спутникового телеканала belarus24.by, а также радиостанция "Радиус FM" на своих волнах в FM-диапазоне и на radiusfm.by.

Всего в финале национального отбора принимали участие 12 конкурсантов:

  1. NAPOLI;
  2. Саша Захарик;
  3. Анастасия Малашкевич;
  4. CHAKRAS;
  5. Анастасия Гламозда;
  6. Nastasea;
  7. Ян Ярош;
  8. Анжелика Пушнова;
  9. Дарья Хмельницкая;
  10. АЎРА;
  11. КейСи;
  12. VAL.

Вели финальное шоу Евгений Перлин и Хелена Мерааи.

2 марта на официальном сайте Белтелерадиокомпании

www.tvr.by

пройдет онлайн-конференция с победителем.

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