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Культура
Валентин Дудкевич сегодня отмечает юбилей
06.10.2018
12:37
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
1 час назад
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
2 часа назад
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
2 часа назад
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
2 часа назад
Политика
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Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
Недавно
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
1 час назад
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17 часов назад
Территориальные комиссии аккредитовали 593 национальных наблюдателя на выборах Президента Беларуси
14.11.2024
16:55
Минск и Астана разработали дорожную карту работы на 5 лет
14.11.2024
15:04
Общество
Все
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
1 час назад
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
1 час назад
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
1 час назад
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
4 часа назад
Экономика
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Беларусь планирует создать мультибрендовый центр белорусской техники в Рязанской области
5 часов назад
С 18 ноября стартует Белорусская неделя предпринимательства
6 часов назад
Производственные мощности льнозаводов в Беларуси будут обеспечены на 100 % - Шулейко
15 часов назад
Удалось ли в 2024 году реализовать амбициозные планы белорусских аграриев, рассказал Шулейко
16 часов назад
Шулейко рассказал, будут ли белорусы с рапсовым маслом
16 часов назад
В мире
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В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
1 час назад
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
1 час назад
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
1 час назад
Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
2 часа назад
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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Тело пропавшего горняка нашли под завалами на шахте "Таштагольская"
16.11.2024
17:40
Захват заложников произошел в ресторане в пригороде Парижа
16.11.2024
16:40
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
15.11.2024
21:46
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
15.11.2024
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Кругозор
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