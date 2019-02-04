Валентин Елизарьев восстанавливает балет "Сотворение мира"

Спектакль, который восхитил Папу Римского Иоанна Павла Второго, возвращается на сцену. Балет "Сотворение мира" восстанавливает художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев. Накануне народный артист СССР провел встречу с руководителями различных цехов на главной сцене. Вместе оценивали состояние декораций, а также костюмов спектакля. Произведения художника Евгения Лысика бережно отреставрируют, правда, некоторые наряды придется сшить заново: балет шел на сцене Большого театра более 40 лет и его последний показ состоялся четыре года назад.

