Валентину Елизарьеву исполнилось 75 лет!

Его имя давно стало синонимом белорусского балета. Народному артисту СССР, художественному руководителю Большого театра Беларуси Валентину Елизарьеву 30 октября исполнилось 75 лет. Юбиляра поздравил Президент Александр Лукашенко.

Родился маэстро в Баку, образование получил в Ленинграде, а в 73-м году прошлого столетия его пригласили на должность главного балетмейстера в наш Большой. Так в 26 лет он стал отвечать за балет в БССР и создал свой неповторимый хореографический язык. На спектаклях Елизарьева до сих пор стабильно аншлаг.



Мы не могли остаться в стороне от поздравлений, которые мастер принимает со всего мира. 2 ноября в 20:00 телеканал "Беларусь 1" покажет фильм "Елизарьев", а прямо сейчас сюжет-портрет.



Он живет сезонами и любит театральную осень. Поэтому меланхолия, с которой ассоциируется эта пора, не про него. Елизарьев хоть и творческая личность, человек собранный. В 9 утра он уже на работе. Успел построить дом, вырастить сына и дочь, посадить дерево.



Один из них сажал я. Мне дорога вообще память о войне, о моих родителях, которые сражались в этой войне. Отец был ранен на 9-й день войны. Он был командиром орудия. Когда я его уже мальчиком, который обращает на все внимание, увидел в полуголом виде, то я увидел, сколько ран на его теле оставила война. Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси



Дело - прежде всего. Поэтому самые важные слова приходится ловить на ходу. В течение дня мастер наматывает приличный километраж по театру. Два мобильных телефона не умолкают, в редкие минуты покоя - чашечка любимого кофе.

Эспрессо, только итальянский кофе пью. Он лучший в мире. Хотя он там не растет, но его хорошо готовить умеют. Валентин Елизарьев, народный артист СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси



Чего не скажешь об Азербайджане. В Баку, где родился, предпочитают чай. Но привычка не прижилась за 14 лет. Вот в таком дворике, как в фильмах у Феллини, в районе Чемберекендвырос Елизарьев.



Главный бухгалтер Академии наук Елена Елизарьева поощряла склонности сына к танцу и не уговаривала остаться, когда тот решил ехать учиться в Ленинград - сначала в Академии русского балета Вагановой, а затем в консерватории.



Для меня Елизарьев - это моя молодость. И я смотрю на лицо Валентина Николаевича и вижу каждую морщинку его лица - это прожитые годы, это непростые годы, потому что жизнь хореографа, руководителя театра - это мучительная жизнь. Я рад, что у меня есть такой друг. Такой коллега, подвижник. Нам много лет, но мы живем искусством, мы живем театром. Борис Эйфман, народный артист России



История Мастера была бы неполной без Маргариты. Изворска-Елизарьевой. С ней прожили уже больше 50 лет. Встретились в Ленинграде уже после серьезной травмы Елизарьева, из-за которой пришлось отказаться от исполнительства. Романтик - декламирующий болгарских символистов завоевал сердце будущего режиссера оперы. Через год они поженились.



Но в это время в Софии директором и главным режиссером был знаменитый певец Узунов. И когда он узнал, что в Болгарии есть такая пара, по таким специальностям. Они решили пригласить нас в Софию. Но судьба есть судьба. Не отпустили. Маргарита Изворска-Елизарьева, заслуженный деятель искусств Беларуси, супруга



Такие и в Союзе нужны были. Зато поступило другое предложение, от которого Елизарьев не смог отказаться - возглавить балетную труппу Большого театра Беларуси.



В 26 лет получить такой большой театр по структуре и даже финансированию, ведь все-таки не надо забывать, что Минск - один из важных центров. По сметам Советского Союза на Беларусь приходилось очень большое количество средств, выделяемых на культуру. Николай Цискаридзе, народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой



Дебютировал как постановщик с "Кармен-сюиты". Создал свою хореографическую лексику и в центр поставил женщину. С ее страстями и тремя полетами. И взял небывалую высоту.



С 70-х гг. я знала это имя, безусловно, и я была на всех постановках этого времени. А поскольку такое бурное время - 70-х - конец 60-х гг., он такой запечатленный во всех смыслах, потому что работали и выдающиеся дирижеры, художники, режиссеры и хореографы, то, конечно, это все было какое-то очень новое, звучащее в ритме и в стиле времени. Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси



Троян, Бржозовская, Саркисян, Комков - первые исполнители идей Елизарьева. Он ставил на них с учетом физики каждого и каждого из них сделал богом танца.



Он человек такой богатой натуры и очень добрый и, можно так сказать, помазан Богом. И нам очень повезло, что мы попали в эту эпоху Елизарьева, в его спектакли. Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси



Такой симфонической хореографии, как у Елизарьева, не видел советский зритель. И плакал прямо в зале. Одна сценография в исполнении верного соратника - художника Евгения Лысика - чего стоит.



Белорусского балета, его ведь как такового не существовало до прихода Валентина. Он создал балет на соединении ленинградских и московских школ классического балета. И он создал публику, публику в Беларуси, которая хорошо соображает в балете. Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино



Он по-прежнему сталкивает античность и средневековье, бережно реставрирует классику. Не перевирает - делает честно, факты имеют значение. Вот вам 312 страниц в глянце, на которых черным по белому пишем - Елизарьев, подразумеваем - гений.



К Щедрину я ездила в Мюнхен, и он встретил меня словами: "Я интервью сейчас не даю, но для Валечки я сделаю исключение". Потому что Майя Михайловна Плисецкая его очень любила. У Елизарьева в балетном мире, не в Беларуси, даже не в России, даже не на территории бывшего Союза - в балетном мире у Елизарьева непререкаемый авторитет. Инесса Плескачевская, автор книги "Феномен Валентина Елизарьева"



В таких судьба целится с особым тщанием. На 9 лет Елизарьев покинул театр, но не сцену. Ставил по приглашению в Европе и Азии. Готовил эксклюзивные кадры - балетмейстеров на кафедре в Академии музыки. Многие сегодня работают за пределами страны.



Нашей стране очень повезло, что сегодня он работает. Это такая большая путеводная звезда для страны. К сожалению, мы не всегда оцениваем присутствие такого мастера рядом. Но я думаю, что в историю, во-первых, он уже вошел. Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики, председатель Попечительского совета Большого театра Беларуси

