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Валентину Гафту - 85
Народному артисту России Валентину Гафту сегодня 85. За карьеру он снялся в десятках картин. Среди них "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи". Поздравил актера и президент Беларуси. Глава государства выразил убеждение, что деятельность артиста будет и впредь радовать миллионы зрителей разных поколений, а также способствовать укреплению белорусско-российского культурного сотрудничества.
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