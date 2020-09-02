Валентину Гафту - 85

Народному артисту России Валентину Гафту сегодня 85. За карьеру он снялся в десятках картин. Среди них "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи". Поздравил актера и президент Беларуси. Глава государства выразил убеждение, что деятельность артиста будет и впредь радовать миллионы зрителей разных поколений, а также способствовать укреплению белорусско-российского культурного сотрудничества.