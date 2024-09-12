Валерий Шмат рассказал, чем для него ценен "Марафон единства"

"Марафон единства" продолжает шествие по городам Беларуси.

Почему стоит принять участие в республиканской общественно-культурной акции и где пройдет ближайший концерт, в студии "Первого информационного" рассказал Валерий Шмат, композитор, создатель и руководитель арт-группы "Беларусы".

"Ближайший концерт пройдет в следующие выходные в Пинске - столице Полесского края. Думаю, что регион тоже будет представлен своими коллективами, своими определенными красками, своим творчеством", - поделился Валерий Шмат.

По словам композитора, в рамках "Марафона единства" проходит очень много мероприятий: экскурсии, встречи, конкурсы и т. д., но концерт - это высшая точка происходящего.

В нем принимают участие как местные исполнители, так и известные артисты. И люди, приходя на концерт, видят тех, кого показывали по телевизору.

"Артисты приезжают не в столицу на концерт, а артисты едут в города, чтобы среди знакомых, родных людей быть вместе, вместе петь и выступать на сцене. Это дорогого стоит. Поэтому самое важное, что мы едем в народ", - отметил композитор.

Валерий Шмат, композитор, создатель и руководитель арт-группы "Беларусы":