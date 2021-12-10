Валерия Шкарубо вспоминают сегодня в Борисове

Годовщина со дня рождения без мастера. Сегодня в Борисове вспоминают заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Беларуси Валерия Шкарубо. В именной галере художника, которая находится в одном из залов Борисовской центральной районной библиотеки, разместили выставку книг, подаренных землякам самим мэтром. Это 13 томов по искусству с экслибрисами, книжными знаками работы Миколы Рыжего - еще одного известного борисовчанина.



Именная галерея Валерия Шкарубо была открыта в 2015 году, еще при жизни художника. Основа выставочного пространства - 35 работ, подаренные землякам самим автором.