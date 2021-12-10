3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Валерия Шкарубо вспоминают сегодня в Борисове
Годовщина со дня рождения без мастера. Сегодня в Борисове вспоминают заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной премии Беларуси Валерия Шкарубо. В именной галере художника, которая находится в одном из залов Борисовской центральной районной библиотеки, разместили выставку книг, подаренных землякам самим мэтром. Это 13 томов по искусству с экслибрисами, книжными знаками работы Миколы Рыжего - еще одного известного борисовчанина.
Именная галерея Валерия Шкарубо была открыта в 2015 году, еще при жизни художника. Основа выставочного пространства - 35 работ, подаренные землякам самим автором.
Другие новости культуры:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все